تقدم الشيف أم جاسمين طريقة تحضير المروزية المغــــــــربية، وهي عبارة عن طريقة لإعداد اللحم بالبهارات المغربية والبيض يتميز شعب المغرب بحب تناولها وتفضيلها، وهي وجبة شهيرة فى المغرب.



المقـــــادر لتحضير المروزية المغــــــــربية

اللحم

بصلة متوسطة

3 فصوص من الثومة مقطعة رقيقة جدا

ملعقة كبيرة توابل المروزية

معلقه صغيرة زعفران حر

خرقوم بلدي

4 معالق كبير زيت

معلقة كبيرة زبدة

معلقة صغيرة سمن

4 معالق كبيرة عسل

ملح

4 معالق كبيرة سكر

250 جرام زبيب

معلقه صغيرة قرفة



طريقة تحضير المروزية المغــــــــربية

نخلط في آنية السمن + الثومة + المروزية + الزعفران + الخرقوم + الملح.

ندهن بهذا الخليط قطع اللحم جيدا ويغطى ويترك ليلة كاملة في الثلاجة لكي يشرب التوابل.

في الصباح نقطع البصل قطعا رقيقة، ونضعه في طنجرة الضغط ثم نضيف عليه الزبدة والزيت ثم نترك البصل يتقلى حتى يتشحر.

ثم نضيف على البصل اللحم ونتركه يتقلى قليلا ثم نضيف الماء الكافي لطهيه ونغلق على طنخرة الضغط ونتركها إلى أن يطهى اللحم.

بعد أن طهي اللحم نضيف عليه الزبيب (بعد أن وضعناه في الماء دافي لمدة ساعة).

نغطي على الطنجرة ونتركه يطهى لمدة ربع ساعة تقريبا.

ثم نضيف العسل والسكر والقرفة، ونترك اللحم ليتعسل جيدا ويصبح المرق خاترا أو ثقيلا.

نقدم المروزية باللحم مزينة باللوز.