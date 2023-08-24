نواب يدعمون ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اﻻنتخابات الرئاسية.. ويؤكدون: نسعى لاستكمال مسيرة البناء والإصلاح

نواب يدعمون ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اﻻنتخابات الرئاسية

مايسة عطوة : مليون سبب لتأييد السيسي رئيسا لمصر

النائب أحمد عثمان: ندعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة البناء والإصلاح

دعم أعضاء مجلس النواب ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة فى كل مناحى الوطن.

وفي هذا السياق اعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عمها ورغبتها فى اعادة ترشيح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة موضحة أن المرأة المصرية عاشت عصرها الذهبي فى عهده ومن اجل استكمال مسيرة التنمية الشاملة فى كل مناحى الوطن والتى لاينكرها إلا جاحد، والتى يشهد بها القاصى والدانى والتى كانت واضحة ومستمرة بالرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى يمر بها العالم بأسره.



وأكملت عضو مجلس النواب ان السيسي استطاع ان يبني مصر من جديد ويعيد لها مكانتها السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية، من خلال تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا، وهو قادر علي استكمال ما بدأه في مسيرة التنمية رغم التحديات.

واكملت عضو مجلس النواب ان المراة فى عهد السيسي نالت الكثير من الحقوق السياسية على وجه الخصوص فأصبحت وزيرة وأصبحت عضو برلمان، وأصبحت قاضية وأصبحت محافظ وأصبحت تمثل مصر فى المحافل الدولية.

واضافت عطوة ان إنجازات الدولة خلال فترة حكم الرئيس السيسي، شملت كل القطاعات، سواء قطاع التعليم أو قطاع الصحة، بالإضافة لقطاع التشييد والبناء وغيرها، مؤكدة أنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم إلا أن مصر استطاعت بفضل توجيهات القيادة السياسية أن تتصدى للأزمة وتتعامل معها، بما يخفف من وطأتها على المواطن المصري البسيط.

وأكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، تأييده لبيان الحزب الذي أعلن فيه تأييد ودعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال عثمان، إنه يعتبر ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضرورة من أجل مصر، لاستكمال الإنجازات التي تحققت في عهده والتي وضعت الدولة المصرية في مسارها الصحيح ومكانتها الطبيعية على المستوى العالمي وفي قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف عثمان، أنه يدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والإصلاح والتنمية وتدشين الجمهورية الجديدة، لافتاً إلى أن فترة حكم الرئيس السيسي شهدت طفرة كبيرة في مختلف المجالات، وشهدت الدولة المصرية إقامة مشروعات قومية وتنموية كبرى وإنجازات حقيقية ملموسة على الأرض في مختلف المجالات، ويكفي أن ننظر إلى وضع الدولة المصرية في عام 2013- 2014 بعد ثورتين ووضعها الآن، سنجد اختلافا كبيرا وتغيرات إيجابية غير مسبوقة، واستقرارا وأمنا وأمانا، فضلا عن إحداث تنمية اقتصادية ونمو اقتصادي ساهم في زيادة وصلابة قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والصدمات الاقتصادية.