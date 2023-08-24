مواجهات واشتباكات.. قوات الاحتلال تعتقل 28 مواطنا من الضفة

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 28 مواطناً تخللتها اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق.

وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظة الخليل وخاصة في مخيم الفوار، حيث طالت الاعتقالات 14 شاباً تقريباً.

وفي نابلس، دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية التي اقتحمت أطراف محيط البلدة القديمة بنابلس، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين الشبان وقوات الاحتلال.

وفي جنين، اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال في عدة بلدات بالمحافظة، حيث تعرضت قوات الاحتلال إلى إطلاق نار خلال اقتحام بلدة يعبد، بينما دارت اشتباكات مسلحة في بلدة قباطية.