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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة تخزين المانجو السكري بالتجميد وبدون

طريقة تخزين المانجو
طريقة تخزين المانجو السكري

طريقة تخزين المانجو، يمكن بعدة طرق  تخزينها حسب الغرض من التخزين ومدة الاحتفاظ بها. إليكمطريقة تخزين المانجو السكري  للشيف مصطفى العمدة.

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طريقة تخزين المانجو السكري


 لتخزين المانجو السكري، يمكن اتباع الخطوات التالية:

اختر المانجو الناضجة: حدد المانجو السكري التي تكون ناضجة تمامًا وتحتوي على قشرة ناعمة ولون مشرق. يمكن أن تكون المانجو السكري طرية قليلاً عند الضغط عليها.

التجفيف: قم بتجفيف المانجو جيدًا بعد غسلها لإزالة الرطوبة الزائدة. يمكن استخدام منشفة نظيفة لتجفيف الثمار.

تخزين على العدة: يمكن تخزين المانجو السكري في العدة المناسبة للتخزين الطويل الأمد. يمكن استخدام علب زجاجية محكمة الإغلاق أو أكياس خاصة للتجميد والتخزين.

التجميد: إذا كنت ترغب في تخزين المانجو السكري لفترة أطول، يمكن تجميدها. قم بقشر المانجو وقطعها إلى قطع صغيرة أو شرائح وضعها في أكياس تجميد محكمة الإغلاق. تأكد من إزالة الهواء من الأكياس بقدر الإمكان قبل إغلاقها. يمكن حفظ المانجو في الفريزر لمدة تصل إلى 6 أشهر.

التخزين في الثلاجة: إذا كنت ترغب في استهلاك المانجو خلال فترة قصيرة، يمكن وضعها في الثلاجة. قم بقشر المانجو وقطعها إلى قطع صغيرة أو شرائح وضعها في وعاء محكم الإغلاق وضعها في درجة حرارة الثلاجة العادية (حوالي 4 درجات مئوية)، يمكن الاحتفاظ بالمانجو السكري في الثلاجة لمدة تصل إلى 3-4 أيام.

تذكر أن جودة المانجو السكري قد تتأثر بمرور الوقت، وبالتالي يفضل استهلاكها في أقرب وقت ممكن للتمتع بأفضل طعم ونضارة.

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