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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 111 مخالفة تموينية في حملات رقابية بالدقهلية

صدى البلد

حررت مديرية تموين الدقهلية، 111 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات على الأسواق والمخابز بمراكز طلخا والسنبلاوين وبلقاس وشربين؛ وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وقال وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة - في بيان اليوم الخميس - إن الحملات أسفرت عن ضبط وتحرير 111 محضرا تموينيا متنوعا، بالإضافة إلى ضبط 270 كيلوجرام حلاوة طحينية و50 عبوة غذائية متنوعة من العصائر والألبان منتهية الصلاحية.


ووجه دايرة بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة؛ وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.
 

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