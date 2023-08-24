تداول 13 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر ووصول 420 سيارة إلى بورتوفيق

شهدت موانئ البحر الأحمر نشاطًا ملحوظًا في تداول البضائع والشحنات، حيث تم تحقيق إجمالي تداول يصل إلى 13 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة.

ووصلت السفن إلى أرصفة الموانئ بعدد 9 سفن، لتفرغ حمولاتها وتبادل البضائع.

تضمنت حركة الواردات 6000 طن من البضائع، إلى جانب وصول 331 شاحنة و497 سيارة. بينما شملت حركة الصادرات 7000 طن من البضائع، إلى جانب 347 شاحنة و60 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة "امل"، في حين سيشهد ميناء بورتوفيق وصول السفينة "SEA WAVE1" وعلى متنها 420 سيارة بوزن إجمالي يصل إلى 840 طن، قادمة من ميناء جدة.

ومن جانب آخر، ستغادر السفينة "النوي اكسبريس" وعلى متنها 30 سيارة بوزن 60 طن متجهة إلى جدة.

أشارت إحصائيات الموانئ إلى وصول وسفر 1430 راكب خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت تسهيل عمليات الوصول والمغادرة لضمان تيسير تنقل الركاب.

تأتي هذه الأنشطة الملحوظة ضمن جهود هيئة موانئ البحر الأحمر لتعزيز الحركة التجارية وتيسير تداول البضائع والشحنات عبر موانئ المنطقة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز دور الموانئ في توفير الخدمات اللوجستية والنقل.