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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"صحة دمياط" تُعلن عن خطتها لبدء القوافل العلاجية المجانية لشهر سبتمبر

صحة دمياط
صحة دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطتها لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر سبتمير القادم والتى تستهدف (7) قرى بعدة مراكز بدمياط ،وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات .

والجدير بالذكر أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان،وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية. 

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة. 

دمياط الاجراءات الوقائية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة القوافل الطبي القوافل الطبية القوافل العلاجية

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