كاتب صحفي: النقلة في قطاع النقل والطرق لم تحدث بتاريخ مصر |فيديو

‏قال الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، أن الانتخابات الرئاسية هي الحدث الأهم في مصر والشرق الأوسط كل 6 سنوات، وفي ظل حالة الفوضى التي عشناها بعد عام 2011 شهدت الانتخابات الرئاسية أشخاص قدمت نفسها لانتخابات الرئاسة مثل بعض المطربين وشخصيات كانت تسعى إلى الشهرة، وحدث تسفيه للعملية الانتخابية.



‏وتابع “عبد الراضي” ‏خلال ‏حواره مع الإعلامية "رشا مجدي"، في برنامج "صباح البلد"، المذاع ‏عبر شاشة "صدى البلد"، أن في هذا التوقيت مصر وعلى مدار الـ 10 سنوات الماضية عاشت مصر حالة من الجدية، بعد الانطلاقة في العديد من المجالات مثل المجال الاقتصادي والاجتماعي والاهتمام بصحة المصريين والتعليم والطرق، مضيفا أن ما حدث في الطرق من تطوير لم يحدث في تاريخ مصر.