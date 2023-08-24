تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و678 شاحنة و557 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1430 راكبا بموانئها.

وذكرت الهيئة -في بيان اليوم /الخميس/- أن حركة الواردات شملت 6 آلاف طن بضائع و331 شاحنة و497 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع و347 شاحنة و60 سيارة.

ونوهت بأن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال العبارة أمل، فيما غادرت السفينتان (الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس) وشهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي (بريدج وسينا وآيلة) مشيرة إلى أن ميناء بورتوفيق شهد استقبال السفينة SEA WAVE1 وعلى متنها 420 سيارة قادمة من جدة، بينما غادرت السفينة (النوي اكسبريس) وعلى متنها 30 سيارة متجهة إلى مدينة جدة.

