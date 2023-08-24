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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إقبال كبير على مكتب تذاكر القطارات بنقابة المحامين

صدى البلد

شهد مكتب حجز تذاكر قطارات السكة الحديد،  بالنقابة العامة للمحامين برمسيس، اقبالًا كبيرًا من المحامين، لشراء تذاكر القطارات للوجهين القبلي والبحري، وذلك منذ افتتاحه وحتى اليوم.
وبهذا  نجحت سياسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، في تفعيل اوجه الرعاية الاجتماعية للمحامين، وأسرهم وعدد الخدمات المقدمة لهم ، كما ووضعت السياسة الاجتماعية التي يسير عليها النقيب عبدالحليم علام، حدا بين عهود سابقة مظلمة اجتماعيًا على المحامين، 

يذكر ان نقيب المحامين وفر العديد من الخدمات لأعضاء نقابة المحامين  (منافذ سلع -منفذ بيع تذاكر السكك الحديدية)، ومن المقرر أن يتم زيادة الخدمات المقدمة وذلك ضمن الخطة التى وضعها النقيب .

ويشهد مكتب حجز تذاكر القطارات للوجه القبلي والبحرى اقبالك ملحوظا من المحامين واسرهم لحجز التذاكر ، مشيدين بأهمية توفير المكتب .

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