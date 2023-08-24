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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لـ الآباء.. تغريم ابنك 500 جنيه حال عدم القيام بهذا الإجراء

غرامة مالية
غرامة مالية

تعتبر البطاقة الشخصية أحد أهم الأوراق اللازمة للمواطن، وذلك لمعرفة كافة البيانات التى تخصه، كما أنها عامل أساسي ورئيسي للتعامل في المصالح الحكومية و الجهات الرسمية .

و نصت التعديلات الجديدة لقانون الأحوال المدنية على تغيير سن استخراج البطاقة الشخصية من 16 عاما لـ 15 عاما ، حيث نص القانون على أنه يجب على كل من أتم سن الـ 15 عاما أن يتقدم للحصول على استمارة بطاقة الرقم القومي لإصدارها من خلال  قطاع الأحوال المدنية، في المحافظة أو الحي السكني التابع له تجنبا للتعرض للمخالفة القانونية والتى تقضي بغرامة مالية تصل لـ 500 جنيه.

 

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عقوبات المخالفين

 

 يعاقب على مخالفة أحكام المادة 48، والخاصة بموعد إصدار البطاقات الشخصية، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

وإذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته.

البطاقة الشخصية قانون الأحوال المدنية الاحوال المدنية غرامة استخراج البطاقة الشخصية

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