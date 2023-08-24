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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موجة حر قوية تضرب البرازيل في منتصف الشتاء.. شاهد

موجة حر
موجة حر

ضربت البرازيل موجة حر في منتصف الشتاء في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، حيث كادت تُسجل أرقام قياسية لدرجات الحرارة في مدينة ساو باولو خلال شهر أغسطس، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”

وأفاد التقرير، أن  سكان أكبر مدينة في أميركا اللاتينية التي يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون نسمة فوجؤا بدرجات حرارة أعلى بنحو 10 درجات من متوسطها لهذا الشهر البالغة 24.5 درجة مئوية، وفقا للمعهد الوطني للأرصاد الجوية

 المعهد الوطني للأرصاد الجوية يحذر

والأربعاء سجلت الحرارة في ساو باولو 32.3 درجة مئوية وكادت تقترب من رقم 32.5 درجة الذي سجلته في 16 كانون الثاني/يناير خلال الصيف.

وكانت درجة الحرارة هذه قريبة جداً أيضاً من أعلى معدل سُجل في اغسطس وبلغ 33,1 درجة مئوية في عامي 1952 و1955.


وحذر المعهد الوطني للأرصاد الجوية الذي يرصد أحوال الطقس منذ عام 1943 من أن درجات الحرارة القياسية لشهر أغسطس ولعام 2023 .

درجات الحرارة الشتاء البرازيل أميركا اللاتينية

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