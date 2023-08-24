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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المجري جورج جاليدي مديرا فنيا جديداً لنادي النجوم بدوري المحترفين

صدى البلد

تعاقد مجلس إدارة نادي النجوم، مع المجري جورج جاليدي المدير الفنى الأسبق لفريق لافيينا اف سي لتولي القيادة الفنية لفريق الكرة بالنادي بالموسم الجديد بدوري المحترفين .


وجاء تشكيل الجهاز الفنى والادارى والطبي كالاتى :


جورج جاليدى مديرا فنيا 
شاكر عبدالعال مدربا 
مصطفي سليمان مدربا لحراس المرمى 
محمد شوقي مخطط احمال 
محمد علاء اخصائي اصابات ملاعب 
شادي الطويلة مشرفا عاما علي الفريق 
نادر الطويلة مديرا للكرة
سيد محمود ،وباسم عادل اداريا

 

وكان قد نجح فريق النجوم في الفوز على المريخ بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على استاد السكة الحديد ضمن منافسات دورة الترقى للمجموعة الثانية لتحديد الفرق المتأهلة إلى دوري المحترفين موسم 2023-2024.

و نجح فريق النجوم في الصعود إلى دوري المحترفين للموسم المقبل بعد تصدره لمجموعته.

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