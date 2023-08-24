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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن زايد يبعث برسالة إلي الرئيس الأوكراني.. ما فحواها؟

صدى البلد

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، برقية تهنئة إلى فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

 

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإماراتع رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، وزير ديوان الرئاسة ، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

محمد بن زايد يصدر قانونا جديدا بشأن إمارة أبو ظبي

وكان قد أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات،  بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن المنشآت العقابية والإصلاحية في إمارة أبوظبي.

 

وجاء في القنون أن تُنقَل بموجبه اختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية، ومؤسَّسات الأحداث في الإمارة، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى دائرة القضاءفي  أبوظبي.

 

القانون يسري اعتباراً من 1 يناير 2024، سيعزز منظومة الإصلاح وإعادة التأهيل في الإمارة.

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