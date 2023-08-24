عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

أقام النادي الأهلي حفلًا كبيرًا لتكريم أبطال الموسم الذهبي، بعد التتويج بعدد كبير من البطولات القارية والمحلية في مختلف الألعاب الجماعية والفردية في الموسم 2022 – 2023.

وحضر احتفالية الأهلي بالموسم الذهبي مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، ونجوم الفرق الرياضية أصحاب البطولات بالموسم الماضي، بالإضافة لكوكية من الإعلاميين ونجوم النادي القدامى.

وشهد الحفل غياب 8 من نجوم النادي الأهلي الذين شاركوا في التتويج بالبطولات في الموسم المنقضي وعلى رأسهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء.

غياب سيد عبدالحفيظ عن حفل الأهلي





علم موقع صدى البلد من مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي أن السبب وراء غياب سيد عبدالحفيظ عن حفل التتويج ليس لدواعي تواجده في الإمارات .

قال المصدر أن سيد عبدالحفيظ رفض عرضا من حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق بتولى منصب فى قطاع الكرة داخل النادي الأهلي بالتزامن مع ظهوره فى برنامج خاص به فى احد القنوات الفضائية واقناع محمود الخطيب بذلك.

شدد حسن حمدي على ان حسن حمدى يرغب فى ترضية سيد عبدالحفيظ بأي طريقة بعد الخروج من النادي الأهلي.

غياب إحباري لإمام عاشور



أكد الإعلامي إسلام صادق أن غياب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن حفل تقديم قميص النادي الأهلي للموسم الجديد علامة استفهام كبيرة.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" صفقة انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي أثارت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي وكان من الغريب جداً غياب اللاعب عن حفل تقديم قميص النادي الأهلي للموسم الكروي الجديد".

وأضاف المصدر :" سبب غياب إمام عاشور عن تقديم قيمص النادي الأهلي للموسم الجديد هو غضب محمود الخطيب رئيس النادي منه بسبب حضوره مباراة التتويج ببطولة الدوري الممتاز أمام حرس الحدود والدخول في مهاترات مع جماهير نادي الزمالك عبر الإعلان الرسمي عن الصفقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا".

غياب أيمن أشرف

كما تغيب عن الحفل، أيمن أشرف، لاعب الفريق السابق المنتقل حديثا لصفوف البنك الأهلي، بسبب تواجده في معسكر خاص بفريقه، وأبلغ إدارة القلعة الحمراء بذلك.

غياب خماسي سلة الأهلي

غاب أيضًا عن حفل التتويج في النادي الأهلي خماسي فريق كرة السلة بالنادي إيهاب أمين وعمرو الجندي وعمرو زهران وعمر عرابي وكريم حاتم.

وجاء غياب خماسي فريق كرة السلة بالنادي الأهلي عن الحفل بسبب انشغالهم مع منتخب مصر الذي سيشارك بعد غد الجمعة في نهائيات كأس العالم بالفلبين واليابان وإندونيسيا.