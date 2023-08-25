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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غرامة 100 ألف جنيه.. احذر إلقاء المخلفات السامة في البحيرات

بحيرة
بحيرة

تسعى الدولة المصرية للحفاظ على البيئة من خلال حماية ثرواتها الطبيعية من بحار و أنهار لنشر التحضر الأخضر بين المواطنين بكافة فئاتهم المختلفة. 

 

في هذا الصدد، تصدى قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية لجرائم إلقاء المخلفات والحيوانات أو نفايات السفن في مياه البحيرات ، حيث نص القانون على أنه يحظر  إلقاء المواد السامة أو المشعة في البحيرات، وكذلك الأمر مع المخلفات الكيمائية والبترولية والزيوت، كما أنه حظر أيضا إلقاء مخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع، كما حظر القانون أيضا إلقاء مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية، وارتكاب أيا من تلك الأفعال يعرض الفاعل لعقوبات قانونية. 

 

عقوبات المخالفين

 

 يعاقب كل من يقوم بأي من الأفعال سالفة الذكر، بالحبس والغرامة، موضحا أن الغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تقل عن 500 ألف جنيه، والحبس يكون لمدة سنة كحد أدنى أو 3 سنوات كحد أقصى، وفي حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة.

قانون تنمية البحيرات الثروة السمكية القاء المخلفات المخلفات نفايات السفن

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