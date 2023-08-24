قبلة مُثيرة داخل الملعب لنجمة منتخب إسبانيا للسيدات بنهائي كأس العالم.. وحالة الصمت تنتهي|تفاصيل

تصدّر اسم منتخب إسبانيا للسيدات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعد حصوله على كأس العالم للسيدات، وحصول جنيفر هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني لكرة القدم، على قبلة مُثيرة داخل الملعب من رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس.

جنيفر هيرموسو

قبلة مٌثيرة داخل الملعب لنجمة منتخب إسبانيا

وأصدرت جنيفر هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني لكرة القدم بيانًا رسميًا، ردّت خلاله على واقعة لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني معها خلال نهائي بطولة كأس العالم للسيدات.

وجاء مضمون البيان كالتالي: "تتولى نقابتي FUTPRO، بالتنسيق مع وكالة TMJ، مسئولية الدفاع عن مصالحي ولهذا نعرب عن إدانتنا الحازمة والمدوية للسلوكيات التي تنتهك كرامة المرأة".

وتابع البيان: "من جمعيتنا نطلب من الاتحاد الإسباني لكرة القدم تنفيذ البروتوكولات اللازمة وضمان حقوق لاعبينا واعتماد تدابير مثالية، ومن الضروري أن يتم تمثيل فريقنا بطل العالم الحالي، دائما بشخصيات تعكس القيم المساواة والاحترام في كافة المجالات".

وأضاف: "هذه معركة خاضها لاعبونا بكل عزيمة أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم، كما ندعو المجلس الأعلى للرياضة في حدود صلاحياتها، في تدعيم وتعزيز طرق الوقاية والتدخل في مواجهة التحرش الجنسي أو الاعتداء الجنسي، والذكورة والتمييز الجنسي".

وواصل البيان: "يرفض FUTPRO أي موقف أو سلوك ينتهك حقوق لاعبي كرة القدم حتى لا تمر أفعال مثل تلك التي رأيناها دون عقاب أبدا، ويجب حماية لاعبي كرة القدم من الأفعال غير المقبولة".

تحرّك جديد لنجوم منتخب إسبانيا للسيدات

سيتم عقد اجتماع بين أماندا جوتيريز، رئيسة اتحاد الأغلبية لكرة القدم النسائية الإسبانية، مع يولاندا دياز، وزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي، يوم 28 أغسطس القادم، لمناقشة تطورات الواقعة.

نجمة منتخب اسبانيا ورئيس الاتحاد

منتخب إسبانيا للسيدات يحصد لقب كأس العالم للمرة الأولى

وحقق منتخب إسبانيا الفوز بكأس العالم للسيدات الفوز على نظيره الإنجليزي بهدف دون رد، لتحقق سيدات إسبانيا اللقب الأول في تاريخهن، وأثناء التتويج بالميداليات بدأ الجدل بعد ما قام روبياليس بتقبيل جيني هيرموسو بطريقة مبالغ فيها، ليواجه بعدها سيلًا من الانتقادات.