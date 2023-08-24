عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار لحد السيول في هذه المناطق.. تفاصيل

صدى البلد

رغم الأجواء الحارة والرطوبة العالية التي تشهدها بعض محافظات مصر، إلا أن هناك مؤشرات لسقوط أمطار بعدة مناطق على مستوى الجمهورية، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري، والأماكن التي ستشهد سقوط أمطار

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

 

على مدار الشهر الحالي، شهدت كافة الأنحاء طقس حار رطب نهارا على كافة الأنحاء، وبالرغم من ذلك إلا أن كان هناك تحسن نسبي في الأجواء وانخفاض طفيف في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، كما شهدت عدد من المناطق سقوط أمطار وصلت إلى حد السيول، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري، والأماكن التي 

هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

txt

باب رزق.. مبادرة جديدة من البنك الزراعي | مميزاتها وكيف تستفيد منها

txt

استقرار الدولار واليورو.. تعرف على أسعار العملات في البنوك

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن الأماكن التي ستشهد سقوط أمطار اليوم الخميس، إذ يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة وتكون رعدية أحيانا بنسبة 30% على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، وتحديدا حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ولكنها لا تصل إلى حد السيول، كما يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس، وتتراوح سرعة الرياح بين 50 و 70 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 و 3.5 متر.

سقوط امطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

برفقة مصر.. آبي أحمد يعلق على انضمام إثيوبيا للبريكس

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

مصر رسميا داخل البريكس.. القاهرة تنضم لأقوى لاعبي الاقتصاد عالميا| مكاسب بالجملة

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

ترشيحاتنا

رئيس جامعة المنصورة: صرف 75 ألف جنيه لأسرة سائق توفي في حادث

رئيس بوروندي: التحالف مع بريكس هو الطريق لتعزيز المشروع الجماعي وتوسيع قاعدة الأصدقاء

رفضت ضم كهربا.. 22 تصريحا ناريا من محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري

بعد انضمام 3 دول.. رئيس الاتحاد الإفريقي: نسعى لإضافة المزيد إلى بريكس

مفتي الجمهورية: ثورة الذكاء الاصطناعي قلبت الموازين وأصبحنا أمام تحدِ كبير

كوريا الشمالية: واشنطن تقود الأزمة الأوكرانية إلى كارثة نووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

النهاية مأساوية.. شاب يحاول تقبيل مياه نافورة جنيف في سويسرا

أمريكا.. فيديو لمداهمة شرطية تتسبب في نهاية مأساوية لصحفية باليوم التالي

بعد استقالة مجلس الإدارة.. محامي كهربا يكشف عن مفاجأة تخص غرامة الزمالك

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ