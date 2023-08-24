أمطار لحد السيول في هذه المناطق.. تفاصيل

رغم الأجواء الحارة والرطوبة العالية التي تشهدها بعض محافظات مصر، إلا أن هناك مؤشرات لسقوط أمطار بعدة مناطق على مستوى الجمهورية، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري، والأماكن التي ستشهد سقوط أمطار

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

على مدار الشهر الحالي، شهدت كافة الأنحاء طقس حار رطب نهارا على كافة الأنحاء، وبالرغم من ذلك إلا أن كان هناك تحسن نسبي في الأجواء وانخفاض طفيف في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، كما شهدت عدد من المناطق سقوط أمطار وصلت إلى حد السيول، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري، والأماكن التي

هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن الأماكن التي ستشهد سقوط أمطار اليوم الخميس، إذ يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة وتكون رعدية أحيانا بنسبة 30% على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، وتحديدا حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ولكنها لا تصل إلى حد السيول، كما يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس، وتتراوح سرعة الرياح بين 50 و 70 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 و 3.5 متر.