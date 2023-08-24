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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يحضر جلسة الحوار رفيع المستوى في اجتماعات قمة "البريكس".. صور

صدى البلد

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء منذ قليل جلسة الحوار رفيع المستوى في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع "البريكس" بجنوب أفريقيا نيابة عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، إلى مطار أوليفر ريجنالد تامبو الدولي فى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "البريكس". 

تُعقد القمة في إطار صيغة "البريكس بلاس"، تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل"، وذلك فى الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، بحضور عددٍ من رؤساء الدول والحكومات.

 

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