تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين إجراميين، بحوزتهما كمية من مخدري الحشيش والأفيون، قبل ترويجها بالإسكندرية.

وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد رصد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عدد من العناصر الإجرامية، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته 90 طربة من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرامات، وبندقية خرطوش، وطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي، كما تم ضبط شخص آخر - له معلومات جنائية - وبحوزته 10 طرب من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كجم، وكمية من مخدر الأفيون، ومبلغ مالي وسلاح أبيض.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاحين بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.