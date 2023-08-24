"القومي للسينما" ينتهي من ترجمة الفيلم التسجيلي "أصل الحكاية"

انتهى المركز القومي للسينما، من ترجمة الفيلم التسجيلي "أصل الحكاية" من إخراج سهام عبدالمنعم، ومدير التصوير محسن أحمد.



وقال الكاتب والناقد مجدي الشحري مدير عام الإنتاج - في بيان أصدره المركز القومي للسينما اليوم /الخميس/ - "إن الإدارة العامة للإنتاج انتهت مؤخرا من ترجمة فيلم (أصل الحكاية) باللغة الإنجليزية، حيث قامت بترجمة الفيلم مي الشافعي".



وأضاف أن هذه الخطوة تدعم مشاركة الفيلم في المهرجانات الدولية، لافتا إلى أن فيلم "أصل الحكاية" إنتاج عام 2023، ويتناول السيرة الذاتية للفنان التشكيلي محمد شاكر.

ونوه الشحري بأنه يجري حاليا مونتاج فيلم "المعهد العالي للسينما" للمخرج محمود سالم، كما أوشك المخرج حسين بكر على الانتهاء من ميكساج فيلم "بليغ.. عاشق النغم" فكرة وسيناريو الناقدة السينمائية فايزة هنداوي، والفيلم يتناول السيرة الذاتية للموسيقار الكبير بليغ حمدي.

