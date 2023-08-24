عضو غرفة شركات السياحة: سعر عمرة 2023 طيران يبدأ بـ18 ألف جنيه

قال مجدى صادق، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن صدور الضوابط المنظمة لبرامج عمرة 2023، أصبح متاح عروض الأسعار مع الالتزام التام بالضوابط.

وأوضح “مجدى”، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن سعر عمرة 2023 طيران يبدأ من 18 ألف جنيه وفقا للبرنامج الخاص المحدد لمدة 4 ليالي جدة، وهو برنامج يتيح للجميع أداء العمرة.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن هناك من يلجأون إلى السفر لإحدى دول الجوار، ثم الذهاب للسعودية من أجل العمرة، ولكن في ظل البرامج التي طرحناها أصبحت أرخص من ذلك بكثير.

ناشد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وزارة الآثار، إدراج جميع التأشيرات على بوابة العمرة، حتى لا يسمح بالسفر إلى السعودية إلا من يحصل على الباركود أو تصريح العمل ما يثبت أنه يعمل بالمملكة.

وأكد أنه يرفض عمل أى كيانات غير شركات السياحة لتنفيذ برامج العمرة والحج الملتزمة بالقانون والضوابط ودفع الضرائب كحق للدولة المصرية.