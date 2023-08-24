الدفاع التركية تعلن مصرع أحد جنودها في هجوم لحزب العمال بالعراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، عن مصرع أحد جنودها، وذلك خلال هجوم لحزب العمال الكردستاني على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق.



وقالت الوزارة في بيان لها: "لقد أصيب رفيقنا البطل في السلاح الرقيب علي دمير بجروح خطيرة ولم نتمكن من إنقاذه رغم كل الجهود المبذولة في المستشفى الذي تم نقله إليه".

وأضاف البيان : "تعازينا لعائلته والقوات المسلحة التركية وشعبنا".

وقال وزير الدفاع التركي يشار جولر: "استشهد رفيق السلاح البطل يوم 24 أغسطس 2023.. أصالة عن نفسي وأعضاء وزارة الدفاع الوطني، أترحم على شهيدنا البطل، وتعازيّ لأهله المكلومين وأمته الكريمة".