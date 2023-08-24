التذوق للموسيقى العربية تتألق بأغاني الزمن الجميل بالأنفوشي

أحيت فرقة التذوق للموسيقى العربية حفلاً غنائياً بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وتغنت الفرقة بباقة متنوعة من الأغاني الطربية منها "ياريتك معايا، امتى الزمان، مابيسألش عليا، الطير المسافر، وقدرت تهجر، أنساك إزاى، مش كفاية يا حبيبي، هان الود، عدى عليا وسلّم"، بقيادة المايسترو محمود أبو زيد، بعدد من الأغنيات تفاعل معها الحضور منها "يا إسكندراني، من بحري وبنحبوه، وعمار يا إسكندرية".

ويشهد قصر ثقافة الأنفوشي اليوم الخميس عروضا فنية تقدمها فرقتا بورسعيد والأقصر للفنون الشعبية في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمن أنشطة هيئة قصور الثقافة المقامة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش وثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، والمستمرة حتى نهاية الشهر الجاري.