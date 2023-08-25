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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشف المرض مبكرا.. أسباب إصابتك بتصلب الشرايين

صدى البلد

 نشرت هيئة الدواء المصرية على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن  العوامل التي تؤدي إلى تصلب الشرايين.
 

 

فإن الشرايين السليمة تكون مرنة ولينة، ولكن عندما تصبح الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين والعناصر المغذية من القلب إلى بقية الجسم (الشرايين) سميكة ومتيبسة، ومع مرور الوقت؛ قد تتصلب جدران هذه الشرايين؛ مما يقلل تدفق الدم إلى القلب، وهذا ما يسمى بتصلب الشرايين. 


بعض العوامل المؤدية إلى تصلب الشرايين:
ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع مستوى الكوليسترول أو الدهون الثلاثية، وهي إحدى أنواع الدهون (الشحوم) الموجودة في الدم.
التدخين أو مضغ التبغ
داء السكري
مقاومة الأنسولين
السمنة
الالتهابات الناتجة عن سبب غير معروف أو عن بعض الأمراض مثل التهاب المفاصل أو الذئبة أو الصدفية أو مرض الأمعاء الالتهابي.


وأكدت  هيئة الدواء المصرية على ضرورة الانتباه إلى الأعراض المبكرة التي يسببها نقص تدفق الدم، مثل ألم الصدر (الذبحة الصدرية)، أو ألم الساق أو الذراع أو الإحساس بالتنميل؛ لأن التشخيص المبكر يساعد على إيقاف تفاقم تصلب الشرايين، ومنع حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية.

 

الأوعية الدموية الذبحة الصدرية هيئة الدواء المصرية منع حدوث نوبة قلبية مستوى الكوليسترول مقاومة الأنسولين

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