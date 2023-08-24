بوتين: لا نريد استعادة أجواء الحرب الباردة ونسعى للسلام العالمي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يجب بناء نظام عالمي متعدد الأطراف، و شامل، و الذي يأخذ بالأعتبار مصالح دول الجنوب ، و أكثر عدداً ممكن من الدول، مؤكداً أنه لا يريد استعادة أجواء الحرب الباردة و نسعى للسلام العالمي.

بوتين:ندعم توسع تجمع بريكس



وأضاف بوتين خلال قمة البريكس، أن مجموعة بريكس لا تتنافس أو تتعارض مع أي أحد، مؤكداً أن دول المليار الذهبي تريدأن تفعل ما بوسعها للحفاظ على النظام العالمي.

وأشار بوتين الرئيس الروسي إلى، أنه يدعم توسع تجمع بريكس و إنضمام أعضاء جدد، لافتاً إلى أن دول مجموعة بريكس تعتمد منهاجية ، تعاون متعدد الأطراف.