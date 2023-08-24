ضبط 52 مخالفة متنوعة خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

قال وكيل وزارة التموين بالمنيا الدكتور محمود يوسف ، إنه تم ضبط 52 مخالفة متنوعة نفذتها الحملات التفتيشية والرقابية نفذتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، وذلك في إطار تكليفات المحافظ أسامة القاضي،لضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية.

وأضاف وكيل الوزارة - في بيان اليوم الخميس، أن هناك 42 مخالفة تموينية بالمخابز تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات ) ، مشيرا إلى أنه في مجال متابعة الأسواق تم ضبط 10 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد يوسف على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.