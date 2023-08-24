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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقابة الصحفيين: تشكيل مجلس أمناء لجوائز الصحافة يضم نقباء سابقين ونخبة من كبار الكتّاب

صدى البلد

قرر مجلس نقابة الصحفيين، تشكيل مجلس أمناء لمسابقة جوائز الصحافة المصرية، وأن يتولى رئاسة مجلس الأمناء هذا العام شرفيًا محمد العزبي، آخر الأساتذة الحاصلين على جائزة النقابة التقديرية. 
وأوضحت النقابة، في بيان اليوم الخميس- أن تشكيل مجلس الأمناء يضم من النقباء السابقين يحيى قلاش، وضياء رشوان، عبد المحسن سلامة، ومن الكتاب الصحفيين سناء البيسي، وفاروق جويدة، وكريمة كمال، وشريف رياض، وعبلة الروينى، وهالة العيسوى، وعبد الله السناوى، وأيمن الصياد، وحمدى رزق، وأسامة سلامة.
من جانبه.. قال محمود كامل وكيل النقابة، المشرف على جوائز الصحافة المصرية، إن القرار جاء باقتراح من النقيب خالد البلشي، الذي طالب بإعادة جوائز الصحافة المصرية إلى سابق عهدها عندما أسسها الكاتب الصحفي الراحل محمود عوض في وجود مجلس أمناء كان أول رئيس له النقيب الأسبق أحمد بهاء الدين.
وأضاف كامل، أن مجلس الأمناء سيتغير سنويا ليضم نخبة جديدة من كبار الكتّاب من مختلف المؤسسات الصحفية على أن يرأسه شرفيا الحاصل على جائزة النقابة التقديرية في آخر عام سابق.
وأوضح أن مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية سيعقد أول اجتماع له خلال شهر سبتمبر لمناقشة تطوير الجائزة الأقدم والأهم في الوطن العربي.
وأشار كامل، إلى فتح الباب أمام أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لتقديم مقترحات تطوير وإعادة هيكلة المسابقة خلال أسبوع من الآن، لعرضها على مجلس الأمناء خلال اجتماعه المقبل.
ومن المقرر مناقشة عدد من الأفكار لتطوير الجوائز وفروعها، بالإضافة لإقرار تكريم عدد من الزملاء في أقسام المراجعة والتصحيح، والأقسام المساعدة خلال الحفل السنوى، الذي تنظمه النقابة، وذلك تقديرًا لدورهم في دعم مهنة الصحافة.
يذكر أن الكاتب الصحفي الراحل وعضو مجلس النقابة الأسبق محمود عوض هو صاحب فكرة مسابقة جوائز الصحافة المصرية ومؤسسها عندما كان مقررا للجنة الحريات بالنقابة عام ١٩٨٤م.

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