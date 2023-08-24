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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تصدى بشجاعة للمخربين.. ثروت سويلم يعلن دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

ثروت سويلم ، عضو
ثروت سويلم ، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

قال النائب ثروت سويلم ، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح برؤيته الثاقبة وبتكاتف اﻟﺷﻌب وصقور ورﺟﺎل اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ الباسلة واﻟﺷرطﺔ الوطنية ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرهاب  وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار وهو الانجاز الكبير الذي لم يكن يتحقق لولا وجود ارادة حقيقية للقيادة السياسية علي اجتثاث الارهاب من جذوره .

 

واعلن " سويلم " في تصريحات صحفية اليوم ، تأييده ودعمه المطلق لترشح  الرئيس ،في الانتخابات الرئاسية ، خاصة ان الجميع لا ينسي دوره الوطني الكبير ، عندما تصدي لجماعات الشر ، التي  أرادت هدم واستقرار مؤسسات الدولة .

 

وأوضح ان الرئيس عبدالفتاح السيسي ، استطاع ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺳﯾﺎﺳًﯾﺎ، واﻗﺗﺻﺎدًﯾﺎ، واﺟﺗﻣﺎﻋًﯾﺎ، ودوﻟًﯾﺎ وﻋﻠﻰ رأسها إﻋﺎدة ﻣﺻر إﻟﻰ مكانتها اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟم وكل هذه الانجازات هى الظهير الشعبى الكبير  للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وأشار الي إن الرئيس السيسى قدم لمصر الكثير والكثير فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وكل المصريين يدعمون الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة مشيراً الى فشل جميع الحملات الممنهجة من قوى الشر والظلام والإرهاب لتشويه صورة مصر وتشويه الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس السيسى فى كل مكان على أرض مصر. 

ثروت سويلم عبدالفتاح السيسي لجنة الشباب الانتخابات الرئاسية

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