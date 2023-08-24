"التنمية الحضرية" و"الوادي الجديد" يوقعان مذكرة لإضافة أعمال الصرف الصحي بعين البرج

وقع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية المهندس خالد صديق، ومحافظ الوادي الجديد محمد سلمان الزملوط، اليوم /الخميس/، مذكرة تفاهم لإضافة أعمال الصرف الصحي لمنطقة عين البرج، الواقعة ضمن حدود منطقة السبط البحري بمدينة الخارجة.

وأكد المهندس خالد صديق- بحسب بيان، اليوم- أن مذكرة التفاهم تهدف إلى توفير الميزانية اللازمة لمد خط صرف صحي رئيسي للمنطقتين، مما يسمح باستفادة 20 ألف نسمة من خدمات الصرف الصحي.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود صندوق التنمية الحضرية لتطوير المناطق غير المخططة في جميع محافظات الجمهورية، وتوفير جودة حياة أفضل لسكانها.

ويعتبر المشروع جزءًا من خطة التطوير للمناطق غير المخططة في محافظة الوادي الجديد، واستعادة الوجه الحضاري للمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات بها، وحل مشكلات قصور خدمات الصرف الصحي.