عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مقبلات لذيذة .. تعرف على طريقة عمل مثلثات البف باستري بالجبنة

طريقه عمل مثلثات
طريقه عمل مثلثات بف باستري بالجبنة

مثلثات البف باستري بالجبنة هى أحد المقبلات الشهية، وتتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، كما يمكن تقديمها وتناولها على الفطار، ويعشها الكبار والصغار لأنها من الوجبات الخفيفة والبسيطة، واليك خطوات عمل البف باستري بالجبن ونكهة الزعتر.

 

طريقه عمل البف باستري بالجبن والزعتر:

 

المقادير:

‏-  300 جرام عجينة بف باستري
‏-  1 كوب جبن موزاريلا مبشور
‏-  ½ 1 كوب جبن فيتا
‏-  2 بيض مخفوق
‏-  7 معلقة كبيرة زعتر مطحون
‏-  ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود
‏-  حبة البركة

 

طريقه تحضير البف باستري بالجبن والزعتر

 

ضعي عجينة البف على سطح صلب ثم قطعيها الى مثلثات.

أخلطي في وعاء كل من جبن الفيتا وجبن الموزاريلا والفلفل الأسود والزعتر.

وزعي القليل من حشوة الجبن على طرف كل عجينة ثم لفيها على شكل مثلث.

وزعي مثلثات الفطائر في قالب فرن مغلف بورق زبدة ثم ادهنيها بالبيض المخفوق.

ضيفي حبة البركة على الوجه ثم ادخلي القالب الى فرن محمى مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية.

أتركي القالب في الفرن حتى تنضج الفطائر وتتحمر ثم قدميها.

طريقه عمل بف باستري بالجبنه جبنة فيتا جبنه الموزاريلا زعتر البف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

برفقة مصر.. آبي أحمد يعلق على انضمام إثيوبيا للبريكس

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

مصر رسميا داخل البريكس.. القاهرة تنضم لأقوى لاعبي الاقتصاد عالميا| مكاسب بالجملة

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

موضوعات متعلقة

أسباب غير متوقعة تؤدي لظهور الكرش| احذر هذه العادات الغذائية

الكانتلوب| خطر على هؤلاء الأشخاص.. هل أنت منهم؟

بدون الجيم .. 5 تمارين رياضية في المنزل لها مفعول جبار

دراسة صادمة: كورونا تصيب واحدًا من كل خمسة أشخاص بارتفاع ضغط الدم

كيف تحمي نفسك من متحور كورونا الجديد 5.EG ..أفضل طرق للوقاية

في دقيقتين .. طريقة عمل شوربة اللحم بالكريمة

كاسات اللوتس.. تعرفي على أسهل طريقة لعمل أشهى الحلويات الغربية

دراسة: أكثر من مليار شخص حول العالم يصابون بمرض خطير بحلول 2050

ترشيحاتنا

لأسباب صحية.. لاعب الزمالك السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

الإمام الأكبر يؤكد استعداد الأزهر لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في اليابان

جعلته يلف الشوراع.. أم كلثوم تحرق قلب القصبجي على الفلوس

رئيس جامعة المنصورة: صرف 75 ألف جنيه لأسرة سائق توفي في حادث

رئيس بوروندي: التحالف مع بريكس هو الطريق لتعزيز المشروع الجماعي وتوسيع قاعدة الأصدقاء

رفضت ضم كهربا.. 22 تصريحا ناريا من محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

النهاية مأساوية.. شاب يحاول تقبيل مياه نافورة جنيف في سويسرا

أمريكا.. فيديو لمداهمة شرطية تتسبب في نهاية مأساوية لصحفية باليوم التالي

بعد استقالة مجلس الإدارة.. محامي كهربا يكشف عن مفاجأة تخص غرامة الزمالك

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ