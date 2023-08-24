مقبلات لذيذة .. تعرف على طريقة عمل مثلثات البف باستري بالجبنة

مثلثات البف باستري بالجبنة هى أحد المقبلات الشهية، وتتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، كما يمكن تقديمها وتناولها على الفطار، ويعشها الكبار والصغار لأنها من الوجبات الخفيفة والبسيطة، واليك خطوات عمل البف باستري بالجبن ونكهة الزعتر.

طريقه عمل البف باستري بالجبن والزعتر:

المقادير:

‏- 300 جرام عجينة بف باستري

‏- 1 كوب جبن موزاريلا مبشور

‏- ½ 1 كوب جبن فيتا

‏- 2 بيض مخفوق

‏- 7 معلقة كبيرة زعتر مطحون

‏- ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود

‏- حبة البركة

طريقه تحضير البف باستري بالجبن والزعتر

ضعي عجينة البف على سطح صلب ثم قطعيها الى مثلثات.

أخلطي في وعاء كل من جبن الفيتا وجبن الموزاريلا والفلفل الأسود والزعتر.

وزعي القليل من حشوة الجبن على طرف كل عجينة ثم لفيها على شكل مثلث.

وزعي مثلثات الفطائر في قالب فرن مغلف بورق زبدة ثم ادهنيها بالبيض المخفوق.

ضيفي حبة البركة على الوجه ثم ادخلي القالب الى فرن محمى مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية.

أتركي القالب في الفرن حتى تنضج الفطائر وتتحمر ثم قدميها.