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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الظهير الشعبى رصيد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تأييده التام لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لمواصلة إنجازاته المتعددة والكبيرة ولتحقيق تطلعات الشعب المصرى ومواصلة مسيرة العطاء.

وأكد طنطاوي أن هذا التأييد جاء من أجل الحفاظ على الإنجازات التى تحققت فى مصر على مدار 10 سنوات سابقة فى جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه المسئولية فى ظروف صعبة وتحديات عظيمة، لم تتعرض لها الدولة المصرية فى تاريخها المعاصر.

 

وقال "طنطاوى"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، إن تأييد ودعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة أصبح مطلباً شعبياً حتى يواصل الرئيس السيسى إنجازاته ومشروع حلم الجمهورية الجديدة.

وأضاف: “لدينا 10 سنوات من الإنجازات التى تحققت فى مختلف المجالات، بالرغم من أن هناك أزمات مشكلات اقتصادية نشعر بها مثل جميع المواطنين”.

وقال النائب خالد طنطاوى إن الشعب المصرى والعظيم على وعى وإدراك كاملين بأن هذه الأزمات الاقتصادية جاءت نتيجة أمور عديدة وليست بسبب حكومة معينة، وفى مقدمتها التداعيات السلبية الناجمة عن اأزمة  المالية العالمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا التى أثرت على الجميع.

وشدد على أن مصر نجحت تحت قيادة الرئيس السيسى برؤيته الثاقبة وبتكاتف اﻟﺷﻌب وصقور ورﺟﺎل اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ الباسلة واﻟﺷرطﺔ الوطنية ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرهﺎب وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار، وذﻟك جنباً إلى جنب ﻣﻊ ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ، واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ، واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، ودوﻟﯾﺎ، وﻋﻠﻰ رأسها إﻋﺎدة ﻣﺻر إﻟﻰ مكانتها اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟم، وكل هذه الإنجازات هى الظهير الشعبى الكبير للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

خالد طنطاوى مجلس النواب الانتخابات الرئاسية

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