في هجوم لمسيرة|الجيش التركي يقضي على 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني بالعراق

أسفرت ضربة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في كردستان العراق. عن مصرع 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني، اليوم الخميس.



وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان في بيان: "استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي سيارة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، ما أدى إلى مصرع مسئول كبير واثنين من مقاتلي الحزب في منطقة سيدكان بمحافظة أربيل".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، عن مصرع أحد جنودها، وذلك خلال هجوم لحزب العمال الكردستاني على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق.



وقالت الوزارة في بيان لها: "لقد أصيب رفيقنا البطل في السلاح الرقيب علي دمير بجروح خطيرة ولم نتمكن من إنقاذه رغم كل الجهود المبذولة في المستشفى الذي تم نقله إليه".