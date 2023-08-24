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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج تدريبي تخصصي للمرأة ببئر العبد في التفصيل وصيانة ماكينات الخياطة

برنامج تدريبي علي
برنامج تدريبي علي التفصيل ببئر العبد

شاركت جمعية تنمية المرأة السيناوية ببئر العبد شمال سيناء،  الدورة التدريبية المتخصصة فى التفصيل و الخياطة وصيانة الماكينات، وتطوير الباترونات، والذى ينفذها مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، لتأهيل الفتيات وإكسابهن خبرات تساعدهن على إقامة مشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل  لرفع  مستوى المعيشة.

يأتي البرنامج التدريبي بموجب بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة وبين جمعية تنمية المرأة السيناوية ببئر العبد لرفع مهارات السيدات فى هذا المجال وتأهيلهن لعمل افضل المنتجات.

المشغولات اليدوية

ويتم خلال الدورة تجهيز الأعمال والمشغولات اليدوية البيئية  للتصدير وعرضها فى أماكن هامه وفى المعارض المحليه و الدوليه وزياده الفرص التسويقيه بمنتجات ذات جودة عالية. 

كما سيتم تنفيذ سلسلة دورات تدريبية، تحت اشراف  الدكتور صلاح خليل مسئول المركز والدكتور هشام المدرس المساعد بجامعه حلوان  القائم بالتدريب .

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إزاحة الرمال المتراكمة على طريق الحسنة - المنبطح - القسيمة شمال سيناء

بئر العبد المراة برنامج تدريبي المشغولات

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