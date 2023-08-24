17% زيادة في أعداد الدارسين بالتعليم المنهجي بالمؤسسات التدريبية للقطاع الحكومي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 24/ 8 /2023 النشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص لعام 2021/2022 التي تهدف إلى رصد أنواع التدريب في القطاعين الحكومي والخاص بقصد تطـوير المهــــارات البشـرية واكتسـاب خـبرات اضــافـية في مخــتلف التخصـصات.

أهم المؤشــرات:

أولا: المؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص

 بلغ أجمالي عـــدد المــؤسسـات التي تمارس نشاط التدريب 635 مؤسسة عــام 2021/2022 مقابــــل 590 مؤسسـة عام 2020/2021 وذلك بنسبة زيادة قدرها 7.6%.

 تضـم محــافظة القــاهـرة العــدد الأكبـــر مـن هـــذه الــمـــؤسسات بعـــدد 118 مؤسسة بنسبة 18.6% يليها محــافظة القليوبية بعدد 44 مؤسسة بنسبة 6.9%.

1- القطاع الحكومي:

 511 مؤسسة تدريبية تتبع القطاع الحكومي (المنهجي* / غيرالمنهجى**) عــــام 2021/2022 مــــقابــل 481 مؤســسة عــــام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 6.2 ٪

 احتلت محــافظة القاهرة العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 107مؤسسة، بنسبة 20.9 ٪ من إجمالي عدد المؤسسات.

 استحوذ تخصص التمريض على العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 199 مؤسسة تدريبية من إجمالي عدد 286 مؤسسة تدريبية في القــطاع الحكومي (المنهجي ) بنسبة 69.6٪.



* التعليم المنهجي: يتبع اسلوب التعليم النظامي ويمنح شهادة دراسية.

** التعليم الغير منهجي: يتبع اسلوب الدورات التدريبية ولا يمنح شهادة دراسية.

2ـ القطاع الخاص:

 بلـغ إجمالي مـراكز التــدريب المهـني التابعـة للقطاع الخاص والجمعيات الاهلية، الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتمـاعي 124مركزاً منها (6منهجى، 118 غير منهجي) عام 2021/ 2022 مقابل 109 مركزاً منها (4 منهجي ، 105 غير منهجي) عام 2020/2021 بنسبة زيادة 13.8٪.

 احتــلت محـافظة القليوبية المرتبة الأولى بين باقى المحـافظات من حيث عـدد مـراكز التدريب المهنى باجمـالى 14 مركز تدريب بنسبة 11.3 ٪ ، يليها محافظتى القاهرة و أسيوط بعدد 11 مركز تدريب بنسبة 8.9٪ لكلا المحافظتين من اجمالى عدد مراكز التدريب المهنى بالجمهورية.

ثانياً: الدارسين بالمؤسسات التدريبية:

 بلغ عدد الدارسين بالتـعـليم المنهجي بالمؤسسات الـتـدريبية بالقطاع الحكومي 117183 دارس عام 2021/2022، مقابل 100126 دارس عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 17٪.

 بلغ عدد الدارسين بالتعليــم غير المنهجي بمراكز التــدريب المهني بالقطــاع الخـــاص 7003 دارس عــــــام 2021/2022 مقـــابـل 3655 دارس عــام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها91.6%.

ثالثاً: الخريجين بالمؤسسات التدريبية:

 بلغ عدد خريجي التــعـليم المنهجي بالقــطاع الحكومي 31178خريج عـــام 2021/2022 مــقــابل 32438 خـــريـج عـــام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.9٪.

 بلغ عدد خريجي التــعـليم غير المنهجي بمراكز التــدريب المهني بالقطــاع الخـــاص 6800 دارس عــــــام 2021/2022 مقـــابـل 3535 دارس عــام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 92.4% .

