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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية: واشنطن تقود الأزمة الأوكرانية إلى كارثة نووية

صدى البلد

اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم  الخميس، بدفع الأزمة الأوكرانية إلى كارثة نووية عالمية.

وذك  من خلال تزويد القوات الأوكرانية بطائرات مقاتلة من طراز "F-16".

وقالت كوريا الشمالية إن واشنطن ليس لها الحق في انتقاد تعاون بيونج يانج العسكري مع روسيا.

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كانت قد قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي تعد انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن، وذلك بعد فشل إطلاق القمر في المرحلة الثالثة، اليوم الخميس.

وأضافت الوزارة أنه "رغم الاستفزازات المتهورة من طرف كوريا الشمالية إلا أننا نُفضل مسار الدبلومسية لحل الخلافات معها".

ومنذ قليل، أعلنت كوريا الشمالية فشل إطلاق قمر التجسس، فيما قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخا فضائيًا يوم الخميس فيما ستكون ثاني محاولة تقوم بها بيونج يانج هذا العام بعد فشلها في إطلاق قمر اصطناعي في مايو.

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