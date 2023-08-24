اشتر احتياجاتك | البيض بـ 111 والدواجن 57 .. والذهب يسجل 1.954 جنيها للجرام

الطماطم تسجل 7.5 جنيه في سوق العبور

الدواجن البيضاء تصل إلى 57 جنيها للكيلو

كرتونة البيض الأبيض بـ 111 جنيها

جرام الذهب عيار 18 يسجل 1,954 جنيها للشراء

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، بجانب أسعار الدواجن و البيض والذهب، خلال تعاملات اليوم الخميس 24-8-2023، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.



أسعار الخضراوات اليوم





وصل سعر الطماطم إلى 7.5 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 11 جنيه للكيلو، والبصل إلى 17.5 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 11 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 10 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 30 جنيها للكيلو كأعلى سعر.



أسعار الخضراوات والفاكهة



ووصل سعر الباذنجان البلدي إلى 6 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 4 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 6 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 13 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 10 جنيه، والألوان 30 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 5 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور



وسجّل سعر الكيلو الخيار الصوب 13 جنيها، والبامية 30 جنيهًا، والثوم 30 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 5 جنيهات، والبطاطا 6.5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الخميس



ووصل سعر البرتقال الصيفي إلى 15 جنيهات، و الجريب فروت 15 جنيها، والليمون البلدي 13 جنيها، والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا، والتفاح المصري 25 جنيها، والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم



ووصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 22 جنيها، والأفوكاتو 90 جنيها، والكانتلوب 15 جنيهات.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا، والعنب بناتي الأصفر 22 جنيها للكيلو، والعنب البناتي الاحمر 22 جنيها، و الخوخ المستورد 35 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 26 جنيهًا، والمانجو البلدي 15 جنيهات، و المانجو الزبدية 22 جنيها، و المانجو الفونس 33 جنيهات.



أسعار الدواجن والبيض



و جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم





وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 57 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 112 جنيها للكيلو، وسعر أمهات الدواجن البيضاء 62 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 100 و 103 جنيهات للكيلو.



أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 108 و 111 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 110 و 113 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 119 و 121 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 16.75 و 20 جنيهات، والكتكوت “ساسو” بين 12.5 و 13.5 جنيهات، والكتكوت البلدي الحر بين 8.25 و 9.25 جنيهات.



سعر الذهب اليوم في مصر



سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,260 جنيها للبيع و 2,280 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,583 جنيها للبيع و 2,606 جنيها للشراء.



سعر الذهب اليوم



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,937 جنيها للبيع و 1,954 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,507 جنيها للبيع و 1,520 جنيها للشراء.



سعر الذهب اليوم في مصر



وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 18,080 جنيها للبيع و 18,240 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الأونصة الذهب حوالي 80,327 جنيها للبيع، و 81,038 جنيها للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2,582,857 جنيها للبيع، و 2,605,714 جنيها للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

