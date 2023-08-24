هبة واصل تكشف أهمية وأثر انضمام مصر لمجموعة «البريكس»

أصدرت اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار، بقيادة الدكتورة هبة واصل، الأمين العام ورئيس اللجنة، تقريرها بشأن انضمام مصر رسميا لمجموعة البريكس، وبدأ بتهنئة جموع الشعب المصري والقيادة السياسية على تلك الخطوة الهامة.

وقالت اللجنة إن “السيسى مرشحنا” حملة أطلقها الحزب في 3 يوليو الماضي برئاسة الدكتور عصام خليل، بهدف بناء وطن في ظروف عالمية حالكة، وإيماناً بالجهود الرئاسية المبذولة والرؤية المستقبلية الهادفة، ومن واقع دراسات اقتصادية وسياسية أقدم الحزب علي تأييد ودعم الرئيس لفترة جديدة، ولعل خطوة الانضمام لمجموعة البريكس دليل على صدق رؤيتنا.

وجاء نص التقرير بالأرقام كالتالي:

أن الفترة الماضية شهدت تطورا فى العلاقات بين مصر ودول تجمع "بريكس" ونمواً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، فوفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع 10.5%.

وبلغت قيمة صادرات مصر نحو 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة 5.3%. وقد جاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول المجموعة استيراد من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.9 مليار دولار، ثم الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار.

كما بلغت قيمة واردات مصر من دول مجموعة نحو 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع 11.5%، وقد تصدرت الصين قائمة أعلى دول المجموعة تصديراً لمصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، وأخيراً جنوب أفريقيا 133 مليون دولار.

فيما بلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%.

وقد احتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة أعلى دول المجموعة استثمارا في مصر بنحو 369.4 مليون دولار، وجاءت الهند في المرتبة الثانية 266.1 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم روسيا 34.5 مليون دولار، وأخيراً البرازيل 829 ألف دولار.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية بقيادة الدكتورة هبة واصل، أنه خلال شهر مارس 2023، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "بريكس" ووثيقة انضمام مصر إلى البنك، حيث وافق بنك التنمية الجديد على قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس في ديسمبر 2021، أقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى نطاق انتشار البنك عالمياً، سبقتها، منذ سبتمبر 2021، كل من بنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة و أوروغواي، ووفقاً لوثيقة انضمام مصر لبنك التنمية الجديد، تبلغ قيمة مساهمة مصر في رأس مال البنك 1.196 مليار دولار المدفوع منه 20% بما يعادل 239.2 مليون دولار، يتم سدادها على 7 أقساط سنوية.

وهنا فندت اللجنة أهمية الانضمام إلى مجموعة بريكس بأنها تساهم في تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، ومصر مهتمة جدا بهذا الأمر، وأن مصر بهذا الانضمام قد حصلت على شهادة تعكس مستقبل نمو اقتصادى واستقرار سياسى وشهادة ثقة في إقتصاد مصر المستقبلي امام العالم بأكمله، وهو ما يكمم أفواه أعداء الوطن.

وأوضحت اللجنة أن مصر ستجنى ثمار حكمة القيادة السياسية والاقتصادية انضمامها لمجموعة البريكس بالقضاء على هيمنة الدولار في التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع.

وعن إيجابيات الانضمام، قالت إن انضمام مصر لعضوية التجمع سيزيد من جذب الاستثمارات إليها وزيادة حركة السياحة لديها.

وأكدت أن هذا لم يتحقق إلا بسياسة رشيدة حكيمة سياسيا واقتصاديا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولذا فإن حزب المصريين الأحرار سبق في إعلان الحملة التمهيدية “السيسي مرشحنا علشان مصر اللي بنحلم بيها".