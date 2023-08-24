عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هبة واصل تكشف أهمية وأثر انضمام مصر لمجموعة «البريكس»

الدكتورة هبة واصل
الدكتورة هبة واصل

أصدرت اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار، بقيادة الدكتورة هبة واصل، الأمين العام ورئيس اللجنة، تقريرها بشأن انضمام مصر رسميا لمجموعة البريكس، وبدأ بتهنئة جموع الشعب المصري والقيادة السياسية على تلك الخطوة الهامة.

وقالت اللجنة إن “السيسى مرشحنا” حملة أطلقها الحزب في 3 يوليو الماضي برئاسة الدكتور عصام خليل، بهدف بناء وطن في ظروف عالمية حالكة، وإيماناً بالجهود الرئاسية المبذولة والرؤية المستقبلية الهادفة، ومن واقع دراسات اقتصادية وسياسية أقدم الحزب علي تأييد ودعم الرئيس لفترة جديدة، ولعل خطوة الانضمام لمجموعة البريكس دليل على صدق رؤيتنا.

وجاء نص التقرير بالأرقام كالتالي:

أن الفترة الماضية شهدت تطورا فى العلاقات بين مصر ودول تجمع "بريكس" ونمواً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، فوفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع 10.5%.

وبلغت قيمة صادرات مصر نحو 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة 5.3%. وقد جاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول المجموعة استيراد من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.9 مليار دولار، ثم الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار.

كما بلغت قيمة واردات مصر من دول مجموعة نحو 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع 11.5%، وقد تصدرت الصين قائمة أعلى دول المجموعة تصديراً لمصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، وأخيراً جنوب أفريقيا 133 مليون دولار.

فيما بلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%.

وقد احتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة أعلى دول المجموعة استثمارا في مصر بنحو 369.4 مليون دولار، وجاءت الهند في المرتبة الثانية 266.1 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم روسيا 34.5 مليون دولار، وأخيراً البرازيل 829 ألف دولار.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية بقيادة الدكتورة هبة واصل، أنه خلال شهر مارس 2023، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "بريكس" ووثيقة انضمام مصر إلى البنك، حيث وافق بنك التنمية الجديد على قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس في ديسمبر 2021، أقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى نطاق انتشار البنك عالمياً، سبقتها، منذ سبتمبر 2021، كل من بنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة و أوروغواي، ووفقاً لوثيقة انضمام مصر لبنك التنمية الجديد، تبلغ قيمة مساهمة مصر في رأس مال البنك 1.196 مليار دولار المدفوع منه 20% بما يعادل 239.2 مليون دولار، يتم سدادها على 7 أقساط سنوية.

وهنا فندت اللجنة أهمية الانضمام إلى مجموعة بريكس بأنها تساهم في تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، ومصر مهتمة جدا بهذا الأمر، وأن مصر بهذا الانضمام قد حصلت على شهادة تعكس مستقبل نمو اقتصادى واستقرار سياسى وشهادة ثقة في إقتصاد مصر المستقبلي امام العالم بأكمله، وهو ما يكمم أفواه أعداء الوطن.

وأوضحت اللجنة أن مصر ستجنى ثمار حكمة القيادة السياسية والاقتصادية انضمامها لمجموعة البريكس بالقضاء على هيمنة الدولار في التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع.

وعن إيجابيات الانضمام، قالت إن انضمام مصر لعضوية التجمع سيزيد من جذب الاستثمارات إليها وزيادة حركة السياحة لديها.

وأكدت أن هذا لم يتحقق إلا بسياسة رشيدة حكيمة سياسيا واقتصاديا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولذا فإن حزب المصريين الأحرار سبق في إعلان الحملة التمهيدية “السيسي مرشحنا علشان مصر اللي بنحلم بيها".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

مفاجأة بسعر الدولار.. مصر وهذه الدول تبدأ خطة القضاء على الأخضر| بريكس تتحرك

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

مصر رسميا داخل البريكس.. القاهرة تنضم لأقوى لاعبي الاقتصاد عالميا| مكاسب بالجملة

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

وفقا للدستور.. وزير العدل يعرض على السيسي 3 ترشيحات لشغل منصب النائب العام| فيديو

ترشيحاتنا

بعد انضمام الدول الجديدة لبريكس.. روسيا تعلن موقف إلغاء التعامل بالدولار

ضخ طاقة تعاون كبيرة|رئيس الوزراء الهندي يوجّه رسالة للأعضاء الجُدد بـ «بريكس»

شاهد ماذا حدث .. اعتداء ‏عامل دليفري على فتاة في عقار بالقاهرة

السفارة الروسية تهنئ مصر بمرور 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

قبل جلسة استجوابه.. اختفاء حاكم مصرف لبنان السابق

بعد انضمام الدول الجديدة.. وزير الخارجية الروسي يوضح حقيقة تغيير اسم «بريكس»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة مُثيرة داخل الملعب لنجمة منتخب إسبانيا للسيدات بنهائي كأس العالم.. وحالة الصمت تنتهي|تفاصيل

ولادة أول شبل ألبينو في دولة بـ أمريكا الوسطى.. صور

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

النهاية مأساوية.. شاب يحاول تقبيل مياه نافورة جنيف في سويسرا

فيديو

هل يفكر في اعتزال الغناء؟ أحمد شيبة أدى العمرة ويؤم المصلين «فيديوجراف»

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ