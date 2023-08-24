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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة منتخب الطائرة أمام كينيا بنهائي الأمم الأفريقية للسيدات

منتخب الطائرة للسيدات
منتخب الطائرة للسيدات

يواجه منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة نظيره منتخب كينيا في نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون.

ويتواجد منتخب سيدات مصر في نهائي أمم إفريقيا للمرة السابعة في التاريخ والأولى منذ عام 2003.

وتنطلق مواجهة سيدات طائرة مصر مع كينيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم في مواجهة يبحث فيها الفراعنة عن فض الشراكة ببطولات أمم إفريقيا مع منتخبي الكاميرون وتونس لينفرد بأربعة ألقاب كثاني أكثر المنتخبات تتويجا باللقب بعد كينيا صاحبة التسعة ألقاب.

وستكون مواجهة اليوم هي الرابعة بين سيدات مصر وكينيا في نهائي بطولة إفريقيا التي يتفوق فيها المنتخب الكيني علي الفراعنة بعدما  حققت سيدات كينيا الفوز في نهائي 1991 و1993، وحققت سيدات مصر الفوز في نهائي 2003.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى منافسات كأس العالم 2025 ولأول مرة منذ نسخة 2006 في اليابان إذ تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى المونديال.

وتضم قائمة منتخب مصر للسيدات كل من :دعاء محمد، دانا شوقي، زينة العلمي، مايا ممدوح، ندى معوض، مريم متولي، مي غزال، أية خالد، سارة أمين، سابين عابد، أيسل نديم، ندى وليد، داليا المرشدي، دعاء الغباشي.

 

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