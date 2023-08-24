برلماني: انضمام مصر لـ «البريكس» يحقق مكاسب متبادلة للدول الأعضاء

قال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إن الموافقة علي انضمام مصر لمجموعة بريكس اعتبارًا من أول يناير ٢٠٢٤ من القرارات التي سيكون لها تأثير ايجابي علي الاقتصاد المصري، حيث إن الدول الأعضاء سيكون لها قوة اقتصادية خاصة أن حجم السكان في تجمع بريكس 3 مليارات نسمة من 8 مليارات علي مستوي العالم، فضلا عن أن مجموعة بريكس في الوقت الحالي تشغل 32.1% من حجم الاقتصاد العالمي.

وأكد شلبي، أن انضمام مصر للبريكس سيساهم فى تحقيق تنمية اقتصادية تعود بالنفع على الوطن والمواطنين خاصة أن بريكس تحرص على تعزيز دور العملات الوطنية في التعاملات التجارية، ولديها بنك على غرار صندوق النقد الدولى يساهم فى تمويل استثمارات كبرى، كما يحقق الانضمام فرص توقيع اتفاقيات تفاضلية تتعلّق برفع القيود الجمركية والعراقيل غير الجمركية، وأيضا الاستفادة من تجارب هذه الدول الرائدة في قطاعات معينة كالصناعة والزراعة والمناجم واستغلال الثروات الباطنية.

وتابع شلبي، أن قبول عضوية مصر بمجموعة بريكس سيحقق الكثير من المكاسب للدول الأعضاء نظرا لموقعها الجغرافى الذى يقع فى قلب العالم ويعد حلقة وصل بين ثلاث قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، كما تطل على بحرين الأحمر والأبيض المتوسط، وتشرف على خليجي السويس والعقبة، وعلى أرضها تجري قناة السويس أحد الممرات المائية الدولية، بالإضافة الى مشروعات البنية التحتية التى عملت الدولة على انشائها خلال السنوات الماضية لتكون مركز لوجستي للتجارة العالمية.

وأشار شلبي، الى أن التغيير الجيوسياسي الأكبر في هذا القرن سيأتي من قبل مجموعة بريكس وتوسيع قاعدة الدول الأعضاء يخدم أهدافها الرامية الى تعزيز التعاون المتعدد الأطراف والعمل على بناء مجتمع عالمي بإدارة موضوعية للعلاقات الدولية، وهي أمور تشير إلى التحول من النظام الدولي الأحادي إلى النظام القطبي المتعدد، بحيث يكون قوى متعددة بديلا عن القوة المتفردة.

وأضاف شلبي، أن هذا القرار يعكس قوة علاقات مصر الدولية علي المستوي السياسي والاقتصادي ويعطي بارقة أمل في وجود عالم متعدد الأقطاب؛ تأتي أهمية مجموعة بريكس من خلال الإمكانيات البشرية والاقتصادية والعسكرية والجغرافية، مما يجعلها تبرز ككيان مواز للقطب الغربي .