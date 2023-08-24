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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم مساءً.. انتشار رائحة الغاز الطبيعي بحلوان والبترول تطمئن السكان

صدى البلد

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، عن سبب انتشار رائحة الغاز الطبيعي بمنطقة حلوان، خلال الساعات القليلة القادمة.

وأوضحت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، أنها تقوم بتنفيذ أعمال صيانة لخطوط الغاز  بشارع رايل، تقاطع شارع أحمد بدوي، حلوان، وذلك اليوم الخميس 24 أغسطس 2023، بدءا من الساعة الحادية عشرة مساءً.


وحذرت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المواطنين من انتشار رائحة الغاز مساء ذلك اليوم.  


قطع الغاز عن المنطقة؟

وأهابت الشركة، بالعملاء، عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ لضمان أمان العملاء، وبناءً عليه فقد وجب التنويه؛ لطمأنة العملاء، وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

وأكدت الشركة أنه في حالة وجود أي استفسار، يرجى الاتصال بالطوارئ من خلال التليفون الأرضي وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر129.

الاتصال بالطوارئ البترول والثروة المعدنية التواصل الاجتماعي الثروة المعدنية الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي

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