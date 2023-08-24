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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنشاء معامل تدريب متطورة وصديقة للبيئة بالمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية

صدى البلد

تفقد وزير العمل حسن شحاتة؛ اليوم الخميس؛ المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بميدان الحجاز بمصر الجديدة ،لمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية والبوابة الرئيسية للمركز، والوقوف على آخر مستجدات عملية التطوير ومجريات العمل.                                                                        

ووجه الوزير،  بتطوير الورش الموجودة بالمركز لإنشاء معامل تدريب حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، تعمل بالطاقة الشمسية،وتأسيس معامل لغات،وورش لمهن الخياطة والتفصيل، والذكاء الإصطناعي، وصيانة الحاسب الآلي،والمحمول والطاقة الشمسية ،والتبريد والتكييف وغيرها،وأن تعتمد خطة تطوير المركز على أن تكون شهاداته معتمدة دوليا .                                                                       

كما وجه الوزير بتجهيز الورش والمعامل بالإمكانيات اللازمة،لاستخدامها في إختبارات برامج الفحص المهني المشترك مع المملكة العربية السعودية.                                 

وخلال جولته وجه الوزير بسرعة الانتهاء من الورش التدريبية وتجهيزها لتكون جاهزة لاستقبال المتدربين في أسرع وقت ممكن وفقاً للمعايير والاشتراطات اللازمة، وتوفير المعدات والأدوات،المخصصة لذلك طبقا لاحدث المواصفات العالمية في هذا المجال ، وبالإضافة الى عمل وحدة مخازن جديدة ملحقة بالمركز .

وكان أشرف مرزوق معاون الوزير والمشرف العام على المركز القومى للسلامة ،  قد استقبل الوزير في بداية جولته ، مؤكداً ان العمل جارى ومستمر على تنفيذ التوجيهات ، لسرعة الانتهاء من المعامل والورش التدريبية وفق الخطة الموضوعة ، في الأوقات المحددة ، وذلك لتفعيل دور المركز في معاونة المنشآت علي إختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وايجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم الخدمات و الدعم الفني والتدريبي في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وإعداد البحوث البيئية الهندسية والمعملية والاكلينيكية، وتنظيم دورات تدريبية داخلية وخارجية ،ووضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في هذه المجالات ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة العمل بما يكفل النهوض بمستوي السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،وحماية مقومات الانتاج البشرية و المادية .

كما اشار الى قيام المركز القومى بأجراء القياسات البيئية المختلفة للمخاطر داخل بيئة العمل من خلال معامل المركز المتخصصة و مجموعة متميزة من الباحثين .

رافق الوزير خلال جولته ، المهندس وائل عبد الصبور مدير عام الإدارة العامة لشؤون مراكز التدريب المهني بالوزارة ، وأحمد معروف مدير العلاقات العامة والمراسم بالوزارة ،ومنى فوزى رئيس الإدارة المركزية للبحوث ، وهاجر محمد موافى الأمين العام للمركز ، ومجموعة من العاملين والمختصين.

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