بعد وقوع زلزال ملاطية.. بيان عاجل من الرئاسة التركية

أعرب نائب الرئيس التركي جودت يلماز، اليوم الخميس، عن تمنياته بالسلامة للمواطنين الذين تأثروا بالزلزال الذي بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر والذي وقع في منطقة يسيليورت في ملاطية وشعر به سكان المقاطعات المحيطة.

وأكد يلماز في بيان عبر صفحته الرسمية على منصة "أكس" المعروفة تويتر سابقاً على وجود المؤسسات التركية المعنية في الميدان، في بداية مهامها.

وضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في محافظة ملاطية.

,وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية أن الزلزال الذي بلغت قوته 5.0 درجة والذي وقع عند الساعة 08.35 في منطقة يشيليورت في ملاطية.