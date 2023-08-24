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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يشيد بانضمام مصر والسعودية والإمارات إلى تجمع بريكس

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بانضمام ثلاث دول عربية إلى تجمع "بريكس" وهى جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية ،  ودولة الإمارات العربية المتحدة، كونه يؤكد ثقة التجمع في الاقتصاديات العربية، ويعزز من العلاقات الوثيقة بين دول التجمع والعالم العربي.

وقال العسومي إن توجه قادة الدول العربية نحو الاندماج في تكتلات اقتصادية ذات ثقل عالمي يدعم رؤيتهم المستقبلية نحو الارتقاء بمستويات شعوبهم، وتحسين مستوى المواطن العربي وتحقيق تطلعاتهم، معربا عن تطلعه أن تساهم هذه الخطوة في إعلاء الصوت العربي في مختلف القضايا والتحديات وبما يدعم مصالحنا العربية.

وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى أن هذه الخطوة تعكس نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها هذه الدول العربية واستيفائها لكل المتطلبات الاقتصادية للانضمام بفضل الرؤي السديدة والناجحة لقادة هذه الدول.
 

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