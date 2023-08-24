تقارير روسية: عبوة ناسفة تم زرعها في طائرة قائد فاجنر

أفادت تقارير روسية، اليوم الخميس، أن الطيار الشخصي ليفغيني بريغوجين قائد فاجنر آخر من قام بفحص الطائرة.



وأضافت التقارير الروسية أن عبوة ناسفة تم زرعها في طائرة بريغوجين، مما يجعل الطيار الشخصي لقائد فاجنر هو المتهم الأول في سقوط الطائرة.

وكان قد ألمح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الخميس، إلى إمكانية قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجموعة فاجنر عقب مصرع زعيمها.

وقال رئيس الوزراء البولندي: “إن مجموعة فاجنر العسكرية ستكون أكثر خطورة تحت قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، إن انتفاضة قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريغوجين أخافت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لا يغفر لأي شخص يجعله خائفا.