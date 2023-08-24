نشرة المرأة والصحة| سعر إطلالة هيفاء وهبي في آخر حفل.. 10 صور أثارت الجدل لـ أسما شريف منير.. علامات تحذيرية قبل الإصابة بالسكتة الدماغية

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

نشرت أسما شريف منير، فيديو جديد لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام

آلاف الجنيهات.. سعر إطلالة هيفاء وهبي في آخر حفل غنائي| شاهد

حرصت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على إحياء حفل غنائي في اليونان على متن سفينة Stars on Board، أمس مساء الأربعاء 23 أغسطس الجاري

قال الدكتور حسن حسني، استشاري المخ والأعصاب، إن السكتة الدماغية تعتبر حالة طارئة وتتطلب رعاية طبية فورية