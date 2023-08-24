فريق الصحة المهنية يتفقد مستشفى ميت غمر بالدقهلية



كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن أن فريق الصحة المهنية بالوزراة و المديرية قام بجولة تفقدية لمستشفى ميت غمر للمرور على أعمال السلامة والصحة المهنية بالمستشفى والاطمئنان على أساليب التدريب الصحي بالشكل الأمثل.



وقام الوفد يرافقه الدكتور أحمد رشدي مدير المستشفى بالمرور على الأقسام ،بما فيها قسطرة القلب / عنايه التخدير والطوارئ / عنايه الأطفال / الحضانة / المعمل / بنك الدم / المولد / تانك الأكسجين / المطبخ / المغسلة / شبكة الغازات /الاستقبال / قسم الأطفال و اطمأنوا على كيفية التعامل مع المخاطر المحتملة .

كما تم الاطلاع علي مستجدات أعمال الصحة المهنية بإدارة ميت غمر وقد جاء ذلك بحضور الدكتورة آية الحسين و رضا هلال من فريق الوزراة علاوة على الدكتورة سحر فؤاد مدير الادارة ومسؤولي الصحة المهنية بالإدارة

وقالت الدكتورة بوسى البدراوى مدير إدارة الصحة المهنية أن الزيارة تضمنت حضور عرض على أعمال الإخلاء فى حالة الطوارئ وكيفية تطبيقها بشكل سليم لمكافحة الأزمات والكوارث .

وفى ختام الزيارة أشاد الوفد بمدى تعامل وتطبيق إدارة المستشفى، والإدارة الصحية لتعليمات ومعايير السلامة والصحة المهنية متمنين لهم الاستمرارية للوصول دائما للمستوى المطلوب.

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