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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن عيد: نبحث عن رعاة للمريخ البورسعيدى.. وهذا موقف المشروع الاستثمارى

صدى البلد

يبحث نادى المريخ البورسعيدى، برئاسة أحمد جوهر، عن شركات راعية لتولى رعاية فريق كرة القدم الأول فى الموسم الجديد 2023/ 2024 كحل رئيسى لتوفير مورد مالى من أجل تدبير احتياجات الفريق طوال الموسم.

وأكد أيمن عيد، المتحدث الإعلامى لنادى المريخ، وجود تواصل مع عدة شركات من داخل بورسعيد وخارجها للتوصل لاتفاق مع إحدى الشركات الراغبة فى رعاية قميص الفريق الأول والإعلانات داخل الملعب.

وقال أيمن عيد: “نعمل على توفير أى مورد مالى للنادى، واستغلال الحقوق التجارية، والتى تعتبر خطوة جيدة نحو تدبير أى عائد مادى يوفر الاستقرار للمريخ طوال الموسم”.

وأضاف أن موارد النادى فى السنوات الماضية كانت تعتمد على عوائد بيع اللاعبين المميزين وبعض الإيجارات للمخازن بسور النادى، ولكن مع زيادة حجم الإنفاق كان لا بد من البحث عن موارد أخرى، مشيراً إلى أن بث المباريات ولو على مواقع التواصل الاجتماعى يشجع الرعاة نوعاً ما، لا سيما وأن المريخ يسعى للتأهل إلى الدورى الممتاز.

وأوضح أيمن عيد موقف المشروع الاستثمارى للنادى، وأسباب عدم البدء فى أعمال الإنشاء كما كان مخططاً. 

وأشار إلى أن الأمر يتوقف حالياً على استخراج تصاريح البناء، وهناك تواصل مستمر بين أحمد جوهر، رئيس المريخ، ومسئولى محافظة بورسعيد لاستخراج الموافقات اللازمة للبدء فى المشروع الذى حصلت عليه إحدى الشركات وتلتزم بسداد الأقساط السنوية مع النادى، حيث يمثل هذا الأمر موردا ماليا هاما للنادى، وفى حال إنشاء المشروع سيزيد العائد المادى لأن النادى لا يعتمد إلا على موارده فقط.

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