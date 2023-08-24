لافروف: مسألة الطاقة سوف تحصل على زخم جديد بعد انضمام السعودية وإيران

قال لافروف وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة "بريكس"، نحن مستعدون لأي شيء والرئيس بوتن طرح مسائل الانتقال إلى المسئولية بما في ذلك الشراكة مع بريكس والتي تعمل لعام 2025 وهناك أيضا خطة التعاون الحديثة والتي تنتهي في نهاية عام 2024 التي ستتطلب إنجاز تلك المشاريع وأيضا هناك خطة التعاون الابتكاري.

وتابع أن مجال الصحة سوف نجعله من أولوياتنا وسنستمر في أعمال مجلس الأعمال النسائي ودور الشباب أيضا ونشاط العاملين في التعليم وهناك عدة فعاليات ستكون على مستوى المراكز التعليمية العالية للدول الخمسة.

‏وتابع أن بعد انضمام دول كبيرة مثل السعودية وإيران والإمارات فإن مسألة الطاقة سوف تحصل على زخم جديد.