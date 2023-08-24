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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على تاريخ مواجهات منتخب مصر لسيدات الطائرة أمام كينيا بنهائي أمم أفريقيا

صدى البلد

يلتقي منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة مع منتخب كينيا في نهائي بطولة أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون.

ويلعب منتخب سيدات مصر نهائي أمم إفريقيا للمرة السابعة في التاريخ والأولى منذ عام 2003.

وتنطلق مواجهة سيدات طائرة مصر مع كينيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم في مواجهة يبحث فيها الفراعنة عن فض الشراكة ببطولات أمم إفريقيا مع منتخبي الكاميرون وتونس لينفرد بأربعة ألقاب كثاني أكثر المنتخبات تتويجا باللقب بعد كينيا صاحبة التسعة ألقاب.

وستكون مواجهة اليوم هي الرابعة بين سيدات مصر وكينيا في نهائي بطولة إفريقيا التي يتفوق فيها المنتخب الكيني علي الفراعنة بعدما  حققت سيدات كينيا الفوز في نهائي 1991 و1993، وحققت سيدات مصر الفوز في نهائي 2003.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى منافسات كأس العالم 2025 ولأول مرة منذ نسخة 2006 في اليابان إذ تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى المونديال.

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